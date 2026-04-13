Эксперт Рар: ЕС после выборов в Венгрии продолжит конфронтацию с Россией

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Европа после поражения партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах может пойти на дальнейшую конфронтацию с Россией. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.
«Европа видит себя опять на коне», — полагает он. «Но тревожно то, что теперь европейцы могут пойти путем усиления Украины на дальнейшую конфронтацию с Россией. Вариант мирного и дипломатического решения украинского кризиса, за что так ратовал Орбан, уходит в прошлое», — считает Рар.
Эксперт предупредил, что теперь Венгрия может стать «полноценным последователем внешнеполитического курса Евросоюза» и больше не будет накладывать вето на решения Брюсселя, касающиеся помощи и вооружения Украины. «Единственным оппонентом ЕС в украинском вопросе в Европе остается словацкий премьер Роберт Фицо», — констатировал Рар. Он не исключил, что и Фицо в Брюсселе «скоро выкрутят руки».