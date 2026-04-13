Мадьяр заявил, что вновь сделает Венгрию сильным союзником в ЕС и НАТО

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил на митинге в Будапеште, что снова сделает страну сильным и надёжным союзником в Европейском союзе и НАТО.
По словам политика, нынешний результат выборов знаменует «начало новой эры». Также он выразил уверенность, что страна хочет снова двигаться в европейском направлении.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой на выборах в парламент. Также он признал, что результаты выборов болезненны для партии «Фидес».
Позже стало известно, что выборы нового премьер-министра Венгрии состоятся в течение 30 дней.