«Будем вести переговоры»: оппонент Орбана Мадьяр выступил с заявлением о Путине

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции. Ранее он признал поражение «Фидес» на парламентских выборах. Петер Мадьяр на своей странице в соцсети Х заявил, что Орбан поздравил его с победой по телефону.