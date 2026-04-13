«Будем вести переговоры»: оппонент Орбана Мадьяр выступил с заявлением о Путине

Венгрии придется вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства. Об этом в воскресенье, 12 апреля, высказался лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, набирающей большинство на прошедших выборах в парламент.

— Нам придется сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Географическое положение ни РФ, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. Мы будем вести переговоры, — заявил он в интервью местному изданию Népszava.

Также политик сказал, что в диалоге с Россией не хочет представлять интересы Украины.

— Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, — отметил Мадьяр.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции. Ранее он признал поражение «Фидес» на парламентских выборах. Петер Мадьяр на своей странице в соцсети Х заявил, что Орбан поздравил его с победой по телефону.

По данным Национального избирательного бюро после обработки 37,04 процента протоколов, партия «Тиса» уже получила 51,22 процента голосов. Правящий альянс Виктора Орбана «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия набрала 40,11 процента голосов. Ультраправая партия «Наша Родина» заручилась поддержкой 6,09 процента избирателей.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше