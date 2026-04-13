Мадьяр призвал всех государственных руководителей Венгрии уйти в отставку

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал всех государственных руководителей страны, включая президента Тамаша Шуйока, уйти в отставку.
Об этом политик заявил на митинге в Будапеште.
Ранее сообщалось, что выборы нового премьер-министра Венгрии состоятся в течение 30 дней.
Узнать больше по теме
