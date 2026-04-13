Партия «Тиса» сохраняет лидерство по мере подсчета голосов в Венгрии

БУДАПЕШТ, 13 апр — РИА Новости. Расклад на парламентских выборах в Венгрии остается стабильным по мере подсчета голосов, следует из данных Венгерского избирательного офиса.
Обработаны данные 95,63% голосов.
Оппозиционная партия «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» — «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана — 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» — семь мест.
Расклад практически не менялся с момента обработки 53,45% голосов.
Ранее премьер министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поздравил партию «Тиса» с победой.
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.