Партия «Тиса» сохраняет лидерство по мере подсчета голосов в Венгрии

лидирующая на выборах в Венгрии «Тиса» сохраняет 137 мест из 199.

Источник: © РИА Новости

БУДАПЕШТ, 13 апр — РИА Новости. Расклад на парламентских выборах в Венгрии остается стабильным по мере подсчета голосов, следует из данных Венгерского избирательного офиса.

Обработаны данные 95,63% голосов.

Оппозиционная партия «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» — «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана — 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» — семь мест.

Расклад практически не менялся с момента обработки 53,45% голосов.

Ранее премьер министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поздравил партию «Тиса» с победой.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
