Аракчи: Иран и США не подписали соглашение в Исламабаде по вине Вашингтона

Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.
«Когда до подписания исламабадского меморандума оставалось совсем немного, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и блокировкой (американских визави. — RT)», — говорится в заявлении.
По оценке Аракчи, Иран вёл переговоры с США добросовестно и отправил в Исламабад «представителей высочайшего за последние 47 лет уровня».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран и Вашингтон не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров в Исламабаде. Он добавил, что американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.