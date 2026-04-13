В Турции призвали найти выход из конфликта США и Ирана через Совет мира

Соратник Эрдогана призвал решить конфликт США и Ирана с участием России.

Источник: © РИА Новости

СТАМБУЛ, 13 апр — РИА Новости. Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал найти выход из конфликта США и Ирана через Всемирный совет мира с участием США, РФ, КНР, Турции и ЕС.

По словам Бахчели, из-за «безрезультатных» переговоров США и Ирана возникла угроза миру.

«Из-за этих событий все громче слышны голоса тех, кто вещает о сценариях Третьей мировой войны. В этих условиях предлагаем, чтобы по призыву генсека ООН Антониу Гутерреша были разработаны новые меры за счет механизма “Всемирного совета мира” с участием США, РФ, КНР, Турции и ЕС», — процитировала пресс-служба партии заявление Бахчели.

Он предложил провести заседание Совета в Турции. При этом нет ясности, подразумевается ли абсолютно новый механизм или речь идет о задействовании Совета мира, предложенного Трампом.

В феврале Бахчели предлагал создать альянс Турции с РФ и Китаем в качестве противовеса «коалиции зла», состоящей из США и Израиля.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.

В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств.

