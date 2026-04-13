Трамп заявил, что США пересмотрят подходы к НАТО

США намерены пересмотреть подходы к НАТО, подтвердил в прямом эфире Fox News американский президент Дональд Трамп.
«Нам необходимо повторно изучить НАТО, поскольку они не пришли нам на помощь», — отметил политик.
При этом он назвал альянс позорной организацией и раскритиковал союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу за решения, принятые в нынешней ситуации вокруг Ирана.
«Я это говорил на протяжении 25 лет: они нам не помогали, и они нам не помогут… Я очень разочарован (действиями союзников по НАТО. — RT)», — добавил Трамп.
Ранее президент США пригрозил генсеку НАТО Марку Рютте наказать страны альянса, которые не хотят помогать США.
Бывший вице-президент США Камала Харрис между тем назвала американского лидера первым со времён Второй мировой войны президентом Соединённых Штатов, который не верит в союзы.