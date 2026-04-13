Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США пересмотрят подходы к НАТО

США намерены пересмотреть подходы к НАТО, подтвердил в прямом эфире Fox News американский президент Дональд Трамп.

USA намерены пересмотреть подходы к НАТО, подтвердил в прямом эфире Fox News американский президент Дональд Трамп.

«Нам необходимо повторно изучить НАТО, поскольку они не пришли нам на помощь», — отметил политик.

При этом он назвал альянс позорной организацией и раскритиковал союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу за решения, принятые в нынешней ситуации вокруг Ирана.

«Я это говорил на протяжении 25 лет: они нам не помогали, и они нам не помогут… Я очень разочарован (действиями союзников по НАТО. — RT)», — добавил Трамп.

Ранее президент США пригрозил генсеку НАТО Марку Рютте наказать страны альянса, которые не хотят помогать США.

Бывший вице-президент США Камала Харрис между тем назвала американского лидера первым со времён Второй мировой войны президентом Соединённых Штатов, который не верит в союзы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше