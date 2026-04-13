Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку

Мадьяр призвал президента Венгрии Шуйока уйти в отставку.

БУДАПЕШТ, 13 апр — РИА Новости. Председатель побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока скорее поручить ему формирование нового правительства и затем уйти в отставку.

Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 95,63% голосов, венгерская оппозиционная партия «Тиса», предварительно, побеждает на парламентских выборах в Венгрии, получая 137 мест из 199.

«Я призываю президента немедленно поручить мне, как лидеру победившего партийного списка, сформировать правительство, а затем покинуть свой пост», — сказал Мадьяр, выступая перед сторонниками в Будапеште.

Он также призвал уйти в отставку главу Верховного суда, генерального прокурора, председателя Конституционного суда и других руководителей ведомств.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
