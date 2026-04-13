Нефть подорожала после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

Нефть подорожала на восемь процентов после заявлений Трампа о блокаде Ормуза.

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть подскакивают на 8% после заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, стоимость марки Brent превысила 102 доллара за баррель, следует из данных торгов.

По состоянию на 01.01 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,76% относительно предыдущего закрытия — до 102,59 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на WTI — на 8,2%, до 104,51 доллара.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.

В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

Центральное командование ВС США обещает начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», в 17.00 мск 13 апреля.

