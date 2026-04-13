Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Убирайтесь все»: Лидер «Тисы» назвал президента и главу верховного суда «марионетками» Орбана

Лидер партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в Венгрии, выступил с резким заявлением. Петер Мадьяр потребовал немедленной отставки всех высших должностных лиц государства.

Источник: Life.ru

По словам оппозиционера, свой пост должны покинуть президент Тамаш Шуйок, глава Верховного суда и руководитель государственного медиахолдинга. Мадьяр назвал этих чиновников «марионетками», которых правительство Виктора Орбана «посадило на шею народу».

Обращаясь к действующему премьеру, лидер партии «Тиса» предложил ему взять на себя лишь технические функции. Он не рекомендовал Орбану принимать решений, способных создать проблемы для будущего кабинета.

Мадьяр добавил, что президент должен сначала поручить ему формирование правительства, а затем покинуть кресло. Политик подчеркнул, что уйти надо «с таким же достоинством, с каким он его занял».

70-летний Тамаш Шуйок стал президентом Венгрии в 2024 году. На посту он сменил Каталин Новак, которая ушла в отставку на фоне политического кризиса. Именно тогда произошёл скачок популярности Мадьяра, который ради политической карьеры записывал диалоги с собственной женой — министром юстиции Юдит Варгой.

Напомним, 12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. После обработки 92% голосов лидирует «Тиса», забирая ⅔ мандатов. Орбан уже признал поражение и заявил о планах работать в оппозиции.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

