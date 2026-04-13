WSJ: Трамп может снова напасть на Иран после провала переговоров

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и его советники после провала переговоров с Тегераном рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Трамп также мог бы возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию, хотя, по словам официальных лиц, это менее вероятно, учитывая перспективу дальнейшей дестабилизации региона и нежелание президента вести затяжные военные конфликты», — говорится в статье.
Ранее стало известно, что Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) 13 апреля начнёт блокаду «всего морского трафика, входящего в иранские порты и выходящего из них».