Евродепутат от Словакии назвал победу Мадьяра черным днем для Венгрии

БРАТИСЛАВА, 13 апр — РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает победу Петера Мадьяра на выборах черным днем для Венгрии и Европы.
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.
«Черный день для Венгрии, черный день для Европы», — написал Блага в своем Telegram-канале.
По его мнению, венгров теперь ждет «ад», а Брюссель будет пытаться сделать из Венгрии «новую колонию».
«Победа Мадьяра означает то, что брюссельская военная машина усилится. Во главе Венгрии встанет агент Зеленского», — добавил Блага.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что «Тиса» в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.