Евродепутат от Словакии назвал победу Мадьяра черным днем для Венгрии

Депутат ЕП Блага назвал победу Мадьяра черным днем для Венгрии и Европы.

БРАТИСЛАВА, 13 апр — РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает победу Петера Мадьяра на выборах черным днем для Венгрии и Европы.

Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.

«Черный день для Венгрии, черный день для Европы», — написал Блага в своем Telegram-канале.

По его мнению, венгров теперь ждет «ад», а Брюссель будет пытаться сделать из Венгрии «новую колонию».

«Победа Мадьяра означает то, что брюссельская военная машина усилится. Во главе Венгрии встанет агент Зеленского», — добавил Блага.

Власти Венгрии неоднократно заявляли, что «Тиса» в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
