Золото подешевело после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

Золото подешевело на 1,94% после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива.

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Биржевая цена на золото снижается почти на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, следует из данных торгов.

По состоянию на 1.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 96,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94% — до 4690,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 3,57% — до 73,748 доллара за унцию.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.

Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

Центральное командование ВС США обещает начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», в 17.00 мск в понедельник.

