Daily Telegraph: Британия направит минные тральщики в Ормузский пролив

Соединённое Королевство не станет направлять военные корабли для участия в американской операции по блокаде Ормузского пролива, но развернёт минные тральщики в регионе. Такой информацией делится издание The Daily Telegraph.

Источник: Life.ru

Ранее об этом же заявлял президент США Дональд Трамп.

«Насколько я понимаю, Великобритания и ещё несколько стран также направляют минные тральщики», — сказал глава Белого дома в эфире Fox News.

Напомним, накануне Трамп сообщил, что Военно-морские силы США и других стран приступают к блокаде Ормузского пролива для усиления давления на Иран. В канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера сообщили, что Лондон вместе с другими государствами будет прилагать усилия для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Присоединяться к блокаде британцы отказались.

Минный тральщик — это специальный военный корабль, основная задача которого — поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также проводка кораблей через минные опасные районы. Он очищает фарватеры, используя тралы (сети, ножи, акустические или магнитные генераторы) для вырезания или подрыва мин, обеспечивая безопасный проход другим судам и кораблям.

Согласно заявлению Центрального командования США, блокада вступит в силу с 17:00 мск 13 апреля 2026 года. Американские силы CENTCOM начнут блокаду морского транспорта, входящего в иранские порты и выходящего из них.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

