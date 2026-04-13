Президент Словакии надеется на сохранение уровня отношений с Венгрией

БРАТИСЛАВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини надеется, что при Петере Мадьяре, лидере побеждающей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса», отношения между странами останутся на высоком уровне.
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.
«Верю, что отношения между Словакией и Венгрией сохранятся на высоком уровне, который у нас был в последние годы, и будут основаны и дальше на взаимном уважении, сотрудничестве и совместном членстве в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, добрососедстве и дружбе», — написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook*.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что «Тиса» в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.
