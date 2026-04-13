«Хезболла» надеется на роль России в решении ближневосточного конфликта

В «Хезболле» надеются, что Россия сыграет важную роль в урегулировании конфликта.

БЕЙРУТ, 13 апр — РИА Новости. Россия благодаря своим дружеским отношениям со странами Ближнего Востока, включая Иран, может сыграть важную роль в урегулировании конфликта в регионе, в движении «Хезболлах» надеются на это, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета «Хезболлах» Махмуд Комати.

«Сегодня Россия благодаря своим отношениям с Исламской Республикой Иран и искренним связям со многими арабскими странами и Ливаном на уровне региона может играть роль, и мы надеемся на это. Но, к сожалению, США создают препятствия и преграды для любой российской роли. При этом сегодня США и (президент Дональд — ред.) Трамп в частности обратились к России, чтобы через нее повлиять на Иран и добиться прекращения огня. Рано или поздно им понадобится Россия», — сказал Комати.

По словам политика, в «Хезболлах» позитивно оценивают российскую позицию, ее политику в регионе, ее приверженность международному праву и защите прав человека и прав государств в соответствии с международным правом. «Однако, к сожалению, сегодня в регионе доминирует американская гегемония, американская агрессия, убийства и разрушения», — добавил он.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше