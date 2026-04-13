Советник Орбана назвал несмертельным поражение на парламетских выборах

Премьер-министр Виктор Орбан, выступая перед однопартийцами, охарактеризовал итоги голосования как «понятные и болезненные». Глава кабмина подчеркнул, что его команда никогда не сдастся и продолжит работу на благо венгров. До этого лидер «Тисы» Петер Мадьяр сообщил в Х, что премьер поздравил его сторонников по телефону. Виктор Орбан позднее подтвердил этот факт.