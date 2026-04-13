Венгрия станет сильным союзником ЕС и НАТО, заявил Мадьяр

Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.
«Венгрия снова станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», — сказал Мадьяр, выступая перед сторонниками в Будапеште.
Он также сообщил, что в последние часы разговаривал по телефону с канцлером Германии, президентом Франции, председателем фракции Европарламента «Европейской народной партии», председателем Еврокомиссии, премьер-министром Хорватии и генеральным секретарем НАТО.
По словам Мадьяра, он первый зарубежный визит намерен совершить в Польшу, второй — в Австрию, а затем отправится в Брюссель.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что «Тиса» в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.