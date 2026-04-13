Россиян предупредили о всплеске мошенничества с проверками «утечек газа»

В России мошенники стали ходить по квартирам в униформе и с поддельными удостоверениями с якобы проверками «утечек газа».
Как рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, злоумышленники сообщают об «утечке газа» или «несоответствии нормам», после чего требуют срочной замены оборудования по завышенным ценам с оплатой наличными «на месте» или переводом на карту «сменщика».
В РИА Новости подчеркнули, что реальные службы никогда не продают оборудование с рук и не требуют оплаты на месте.
«Если вам пытаются навязать услугу под давлением… вызывайте полицию и требуйте показать удостоверение, звоните в диспетчерскую вашей управляющей компании для подтверждения визита», — отметили в Народном фронте.
В столичной прокуратуре ранее рассказали, что пенсионер из Москвы отдал мошенникам 30,7 млн рублей после звонка о замене счётчиков.