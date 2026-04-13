WSJ: Трамп рассматривает нанесение ограниченных ударов по Ирану

По словам официальных лиц, это один из вариантов, который Дональд Трамп рассматривал после провала переговоров в Пакистане. Он также может возобновить полномасштабную кампанию бомбардировок, хотя официальные лица заявили, что это менее вероятно.
Официальные лица США обозначили красные линии американского президента в переговорах с Ираном. К ним относятся полное открытие пролива без взимания платы за проход, прекращение всех работ по обогащению урана и демонтаж обогатительных фабрик, передача высокообогащенного урана, а также прекращение финансирования «Хезболлы» и йеменских хуситов.
Переговоры в Пакистане, которые вел вице-президент США Джей Ди Вэнс, прервались после того, как переговорщикам не удалось достичь соглашения по пункту об отказе Ирана от своей ядерной программы.