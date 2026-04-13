Мадьяр сообщил, что создаст в Венгрии спецведомство для борьбы с коррупцией

БУДАПЕШТ, 13 апреля. /ТАСС/. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил намерение принять жесткие меры по борьбе с коррупцией и создать для этого специальное государственное ведомство. Выступая вечером 12 апреля на митинге в Будапеште, он заявил, что рассчитывает на помощь судебной системы, которая вновь должна стать независимой, а не подконтрольной правительству.
Подтвердив готовность занять пост премьер-министра Венгрии, Мадьяр сообщил, что новое правительство «сделает независимой судебную ветвь власти и создаст управление по возврату национальных активов». «В этом ведомстве будут работать лучшие юристы и следователи, и я обещаю вам, что они добьются успеха», — сказал лидер «Тисы».
Ранее он уже говорил о планах учреждения структуры, которая займется расследованием возможных коррупционных преступлений за время пребывания у власти правительства Виктора Орбана. «Тиса» сделала тему борьбы с коррупцией центральной в своей предвыборной кампании, обвиняя нынешнего премьера и его ближайшее окружение в использовании государственных средств в целях личного обогащения.
В то же время Мадьяр выразил готовность взаимодействовать с Орбаном, который останется депутатом парламента, ради восстановления национального единства. Лидер «Тисы» сообщил, что тот поздравил его по телефону с победой на выборах и они поговорили о большой ответственности премьер-министра перед народом. «Я также сказал ему, что теперь мы будем вместе нести ответственность за то, чтобы воссоединить нашу любимую Венгрию», — заключил Мадьяр.