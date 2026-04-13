«Известия»: клещи проснулись минимум в 64 регионах России

Уже на большей части России активизировались клещи, их «атаки» зафиксированы в 64 регионах страны.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщения отделений Роспотребнадзора.
Издание отмечает, что количество членистоногих, которых россияне принесли на исследование в специализированные лаборатории в апреле 2026 года, выросло на 61% по сравнению с мартом. Всего с начала года за подобными анализами обратились более 1,5 тыс. россиян.
Уточняется, что наибольшее количество обращений в текущем месяце было зафиксировано на Урале, в Москве, Центральном и Приволжском федеральном округах. Наименьшие показатели при этом отмечены на Дальнем Востоке, в Крыму и на Северном Кавказе.
Ранее врач Ольга Малиновская рассказала, что анализы после укуса клещом необходимо сдать через две недели.
Врач-педиатр Евгений Веселов между тем рассказал, что при укусе клеща у ребёнка важно действовать без промедления: если паразит находился на теле менее 36 часов, риск передачи инфекций минимален.