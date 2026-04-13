Мадьяр заявил о необходимости переговоров между Будапештом и Москвой

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил в беседе с газетой Nepszava, что Будапешту придётся вести переговоры с Москвой.

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил в беседе с газетой Nepszava, что Будапешту придётся вести переговоры с Москвой.

«Нам придётся сесть за стол переговоров с российским президентом», — сказал политик.

При это он добавил, что энергетическая зависимость Венгрии будет сохраняться ещё некоторое время.

«Необходимо усилить диверсификацию, но это не произойдёт в одночасье. При необходимости мы будем вести переговоры, но друзьями мы не станем», — добавил Мадьяр.

Ранее он заявил, что снова сделает Венгрию сильным и надёжным союзником в Европейском союзе и НАТО.

12 апреля венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой на выборах в парламент. Также он признал, что результаты выборов болезненны для партии «Фидес».

Позже стало известно, что выборы нового премьер-министра Венгрии состоятся в течение 30 дней.

