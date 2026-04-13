Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД рассказали о вопросах к Совету мира Трампа

Логвинов: все больше вопросов возникает к целям и задачам Совета мира Трампа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Возникает все больше вопросов к реальным целям и задачам «Совета мира» президента США Дональда Трампа с учетом ситуации на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«На этом фоне (деградации ситуации на Ближнем Востоке — ред.) все больше вопросов к реальным целям и задачам “Совета мира”, модальностям его практической работы возникает даже у тех стран, которые формально к нему подключились. Многие делегации, к слову, предпочли статус наблюдателей», — сказал Логвинов в беседе с агентством.

Он отметил, что в секторе Газа израильтяне поддерживают боевую активность, при этом существенно ограничили поставки гуманитарной помощи, а на Западном берегу реки Иордан рекордными темпами ведется строительство и расширение израильских поселений, чрезвычайного уровня достигло насилие и экстремизм со стороны поселенцев.

«Несмотря на период важнейших религиозных праздников — окончание Рамадана и Пасху, — нарушается статус и запрещается доступ к Святым местам Иерусалима. Ливан, по словам генерального секретаря ООН, рискует повторить судьбу сектора Газа. Не спадает напряженность и на юге Сирии, включая провинцию Сувейда и Голанские высоты», — указал Логвинов.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше