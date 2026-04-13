Дмитриев считает, что процесс распада ЕС ускорится

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя мнение британского активиста Томми Робинсона о результатах выборов в Венгрии, заявил, что распад ЕС лишь ускорится.

Источник: www_ria_ru

Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 98,5% голосов, венгерская оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199. Робинсон, комментируя эти результаты, написал в X, что она будет «вся в дырах», как Лондон, Париж и Берлин.

«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я», — написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя публикацию британского активиста.

Власти Венгрии неоднократно заявляли, что «Тиса» в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
