Кейко Фухимори выходит во второй тур выборов президента Перу

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апреля. /ТАСС/. Лидер консервативной партии «Народная сила» Кейко Фухимори, вероятно, выходит во второй тур выборов президента Перу, разрыв между четырьмя ее соперниками минимален. Об этом свидетельствуют данные экзитпола компании Ipsos, показанные в эфире телеканала Peru21.
За Фухимори проголосовали 16,6% избирателей. За ней следуют кандидат от левой партии «Вместе за Перу» Роберто Санчес (12,1%), левоцентристский политик Рикардо Бельмонт (11,8%), бывший мэр столицы Рафаэль Лопес Алиага (11%), лидер правой партии «Народное обновление» Хорхе Ньето (10,7%). У остальных кандидатов меньше 10% голосов.
На высший государственный пост претендуют 35 кандидатов. Для победы в первом туре надо набрать более половины голосов. Второй тур в случае необходимости пройдет 7 июня. В него выйдут два претендента, получившие наибольшее количество голосов.
Кейко Фухимори — дочь экс-президента Альберто Фухимори, управлявшего Перу в 1990—2000 годах. Она трижды проходила во второй тур президентских выборов, но проигрывала. В случае победы Фухимори намерена использовать военную разведку и другие подразделения вооруженных сил для борьбы с насилием и организованной преступностью, а также передать военным контроль над тюремной системой на время ее полной реформы.