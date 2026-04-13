Лидер «Тисы» Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии

Лидер побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Будапеште. Во время общения с изданием Nepszava политик подчеркнул, что стране в любом случае придётся вести диалог с Россией.

Источник: Life.ru

«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», — подчеркнул лидер «Тисы», добавив, что не намерен в диалоге с Москвой представлять интересы киевского режима.

Мадьяр признаёт, что Венгрии необходим диалог с Россией из-за географического положения и энергетической зависимости.

Выборы в 199-местный парламент прошли накануне. Свои голоса отдали более 5,8 млн жителей (рекордная явка почти 78%). Процедура проходила на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать удержанию власти действующим кабмином. Действующий премьер Виктор Орбан признал поражение. Его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции, указал политик.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
