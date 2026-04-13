Аналитик рассказал, почему в мае доллар может упасть до 70−75 рублей

Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не будет проводить их вплоть до 1 июля. При возобновлении операций объем отложенных покупок или продаж за этот период будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть.