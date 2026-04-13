Партия «Тиса» во главе с Мадьяром получила большинство в парламенте Венгрии

БУДАПЕШТ, 13 апреля. /ТАСС/. Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на выборах в Венгрии, получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест. Таким образом, как сообщило Национальное избирательное бюро, в течение ближайших четырех лет она будет обладать конституционным большинством в высшем законодательном органе страны.
Лидер «Тисы» евродепутат Петер Мадьяр будет избран на пост премьер-министра на первом заседании парламента, которое состоится в начале мая. Его точную дату назначит президент Венгрии Тамаш Шуйок. Мадьяр сменит в должности главы правительства Виктора Орбана, возглавляющего правоконсервативную партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Вместе с ее младшим партнером — Христианско-демократической народной партией — ей достались в парламенте 55 мест.
Праворадикальная партия «Наша родина» во главе с Ласло Тороцкаи получила шесть депутатских мандатов. Другие партии, в частности Демократическая коалиция и пародийная «Партия двухвостой собаки» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в парламент.
Национальное избирательное бюро опубликовало эти результаты после подсчета 98,63% поданных голосов. По мнению экспертов, проверка оставшихся бюллетеней уже ничего не изменит.
Явка на выборах составила 79,51% — рекордный показатель в истории Венгрии. В голосовании приняли участие более 5,9 млн человек.
Выборы прошли спокойно и признаны состоявшимися. Отдельные нарушения на избирательных участках повлиять на их итоги не могли. Ни одна из партий не выражала намерения оспорить результаты голосования. На выборах присутствовала большая группа международных наблюдателей из национальных Центризбиркомов, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также неправительственных организаций.