В РПЦ рассказали о праздновании Радоницы в 2026 году

Епископ Силуан рассказал, что Радоницу в 2026 году отмечают 21 апреля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. День поминовения усопших — Радоницу — в 2026 году Русская православная церковь встречает 21 апреля, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

«В Церкви есть особый для поминовения день — Радоница — девятый день после Светлого Воскресения Христова, (встречается — ред.) 21 апреля в этом году, когда начинается регулярное заупокойное богослужение, которое не проводится в Светлую седмицу», — рассказал епископ.

Воскресение Христово — Пасху — Русская православная церковь встретила в 2026 году 12 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко встречают первую неделю (седмицу) после Пасхи, которую называют Светлой.

По традиции в храмах не проводят заупокойные богослужения, кроме отпевания, до конца Светлой недели. Заупокойные богослужения начинают совершать на Радоницу, это всегда вторник второй недели после Пасхи. Но из-за того, что богослужебный суточный круг начинается накануне, фактически эти поминовения уже совершают с понедельника, то есть с 20 апреля.