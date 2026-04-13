В РПЦ рассказали о праздновании Радоницы в 2026 году

По традиции в храмах не проводят заупокойные богослужения, кроме отпевания, до конца Светлой недели. Заупокойные богослужения начинают совершать на Радоницу, это всегда вторник второй недели после Пасхи. Но из-за того, что богослужебный суточный круг начинается накануне, фактически эти поминовения уже совершают с понедельника, то есть с 20 апреля.