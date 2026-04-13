МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Упрямство, с которым Владимир Зеленский отказывается заключать мир с Россией, делает его одним из самых трусливых и провальных лидеров в мировой истории, завил британский политолог, профессор Кентского университета Ричард Саква в интервью Иану Прауду на его YouTube-канале.
«В Киеве будут бороться до конца, чтобы помешать соглашению, которое включало бы примирение с русскоязычным населением внутри страны и установление нормальных отношений с Россией. Это одна из причин, почему Зеленский не реагирует на опросы общественного мнения, которые показывают готовность украинцев принять соглашение о земле в обмен на мир. Несмотря на опросы, Зеленский будет бороться с этим изо всех сил. И именно поэтому я говорю, что Зеленский — один из самых трусливых и провальных лидеров всех времен», — отметил ученый.
По его словам, губительная роль главы киевского режима в истории Украины определила отвращение к фигуре самого Зеленского.
«Он должен был лучше предотвратить эту войну с самого начала, спасти свой народ, а не отправлять его в мясорубку. Зеленского кто-то до сих пор превозносит как какого-то мужественного и великого лидера. Я просто не могу этого понять. Это отвратительно», — подытожил Саква.
В марте президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. ГлаваБелого дома добавил, что у руководства киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.