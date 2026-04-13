Внук де Голля: США наказывают сами себя, похищая и оскорбляя глав государств

Недальновидная политика Вашингтона может завершиться тем, что Республиканская партия потеряет большинство на выборах в Палату представителей, считает президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. США наказывают сами себя и наносят ущерб собственной репутации, похищая и оскорбляя глав других государств. Такое мнение высказал ТАСС внук президента Франции (1959−1969) генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

«Я думаю, что США сами себя наказывают, оскорбляя глав государств, проявляя такое высокомерие, похищая действующих лидеров, бомбя тех, кто с ними не согласен, вводя санкции в отношении других», — сказал он в кулуарах «Мастерской управлениями событиями».

По мнению де Голля, недальновидная политика США может завершиться тем, что Республиканская партия потеряет большинство на выборах в Палату представителей (нижняя палата Конгресса — прим. ТАСС), которые состоятся в ноябре. «Вы знаете, американские лидеры приходят и уходят, срок полномочий американского президента составляет 4 года — это ничто. Трамп не останется. Трамп настолько перегибает палку, что проиграет промежуточные выборы в ноябре. Он больше не сможет делать то, что хочет», — добавил он.

Ранее Пьер де Голль заявил, что Франции пора выйти из состава объединенного командования НАТО и вернуться к стратегической независимости. По его мнению, НАТО превратилась в инструмент агрессивной политики и ставит под угрозу как Европу, так и весь мир.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше