Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объявлены итоги парламентских выборов в Венгрии

В Венгрии подвели итоги парламентских выборов. Оппозиционное объединение «Тиса» (Партия уважения и свободы) под руководством Петера Мадьяра одержало убедительную победу. На данный момент подсчитано 98,63% бюллетеней.

Источник: Life.ru

Согласно данным Национального избирательного бюро, движение получило 138 кресел в Государственном собрании из 199. Это позволяет ему единолично принимать конституционные поправки в ближайшие четыре года.

Действующий премьер Виктор Орбан, чья партия «Фидес» выступала в коалиции с христианскими демократами, довольствуется 55 мандатами. Третьей в парламент прошла праворадикальная «Наша родина» (6 мест).

Остальные политические силы, включая Демократическую коалицию и известную своей сатирой «Партию двухвостой собаки», не смогли преодолеть пятипроцентный порог.

Нового главу кабинета министров утвердят на первой сессии в начале мая. Дату заседания назначит президент Тамаш Шуйок. Ожидается, что кресло премьера займет именно Мадьяр.

Явка стала рекордной за всю историю страны — 79,51%, или свыше 5,9 миллиона человек. Нарушения, зафиксированные на участках, не повлияли на окончательный расклад сил, и никто из участников не собирается оспаривать итоги. Следующие выборы в парламент Венгрии состоятся в 2030 году.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше