Макрон и Мерц поздравили венгерскую оппозицию с победой на выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поздравили оппозиционную партию «Тиса» с победой на выборах в парламент Венгрии, сообщил председатель указанной политической силы Петер Мадьяр.
Глава немецкого правительства написал на своей странице в социальной сети X*, что венгерские избиратели приняли решение. Он выразил надежду на то, что Берлин и Будапешт будут работать над тем, чтобы Европа была «сильной, безопасной и объединённой».
Макрон, в свою очередь, присоединился к поздравлениям.
Напомним, после подсчёта 95,63 процента голосов избирателей партия «Тиса», предварительно, побеждает на выборах и получает 137 мест из 199 в парламенте. Петер Мадьяр призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока поскорее поручить ему формирование нового правительства. Он также призвал главу государства уйти в отставку.
Кроме того, Мадьяр заявил, что собирается восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и Североатлантическом альянсе.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.