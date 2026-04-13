Макрон и Мерц поздравили венгерскую оппозицию с победой на выборах

Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц поздравили оппозиционную партию «Тиса» с победой на парламентских выборах в Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поздравили оппозиционную партию «Тиса» с победой на выборах в парламент Венгрии, сообщил председатель указанной политической силы Петер Мадьяр.

Глава немецкого правительства написал на своей странице в социальной сети X*, что венгерские избиратели приняли решение. Он выразил надежду на то, что Берлин и Будапешт будут работать над тем, чтобы Европа была «сильной, безопасной и объединённой».

Макрон, в свою очередь, присоединился к поздравлениям.

Напомним, после подсчёта 95,63 процента голосов избирателей партия «Тиса», предварительно, побеждает на выборах и получает 137 мест из 199 в парламенте. Петер Мадьяр призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока поскорее поручить ему формирование нового правительства. Он также призвал главу государства уйти в отставку.

Кроме того, Мадьяр заявил, что собирается восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и Североатлантическом альянсе.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
