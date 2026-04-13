Боец Присяжный: житель Красноармейска несколько недель кормил бойцов ВС РФ

ДОНЕЦК, 13 апреля. /ТАСС/. Житель Красноармейска, спасший троих тяжелораненых российских бойцов, несколько недель готовил еду для стоящих неподалеку военнослужащих ВС РФ. Об этом рассказал в беседе с ТАСС один из троих спасенных, военнослужащий 1435-го полка группировки войск «Центр» Александр Присяжный.
«Он [житель Красноармейска] помогал нам очень сильно. Каждое утро мы вставали по темному, разжигали костер потихоньку, чтобы дыма не видно было. Он пышки делал на всех, кушать готовил. Потом пацаны заходили, забирали и разносили по позициям. Так через них передавали остальным покушать. Это точно было несколько недель, на сколько я знаю, ведь нас потом эвакуировали», — рассказал военнослужащий.
Он подчеркнул, что дом мужчины стал для всех российских военнослужащих местом, где можно было получить любую помощь. «За это время через него прошли человек 40 наших, каждому он оказал какую-то помощь, помогал с продуктами», — подчеркнул военнослужащий.
В начале февраля ТАСС рассказал, что эвакуированный из Красноармейска мирный житель спас троих тяжелораненых бойцов ВС РФ, одного из которых пришлось трое суток откапывать втайне от находящихся неподалеку сил ВСУ. Как рассказал в беседе с ТАСС мужчина, он вызвал эвакуационную группу для бойцов ВС РФ по рации, которую нашел на месте, где произошел бой с ВСУ.