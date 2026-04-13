В США вооружённые люди открыли огонь в ресторане

Неизвестные открыли огонь в ресторане в Юнион-Тауншип в американском штате Нью-Джерси, в результате чего несколько человек получили ранения.
Как утверждает The Independent, группа мужчин вошла в ресторан Chick-fil-A, прошла за прилавок, после чего завязалась драка, в результате которой было произведено несколько выстрелов, а среди пострадавших оказались сотрудники заведения.
По информации New York Post, один человек погиб, однако официальные лица это не подтвердили.
Расследование продолжается.
