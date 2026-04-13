«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», — сказал Комати, комментируя заявления со стороны Украины о желании поддержать и научить силы в регионе, включая США, противодействовать Ирану и поддерживающим его силам.
По словам Комати, в «Хезболлах» считают Украину союзником Израиля, а Израиль — союзником Украины.
«Как мы знаем, Украина используется Европой в противостоянии с Россией для сдерживания российского продвижения, российской силы и политики России в Европе и в мире. Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной», — добавил Комати.