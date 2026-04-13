Представитель «Хезболлы» прокомментировал заявления киевского режима

БЕЙРУТ, 13 апр — РИА Новости. Заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, она не в состоянии сама себе помочь, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета «Хезболлах» Махмуд Комати.

Источник: Reuters

«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», — сказал Комати, комментируя заявления со стороны Украины о желании поддержать и научить силы в регионе, включая США, противодействовать Ирану и поддерживающим его силам.

Говоря о позиции «Хезболлах» в отношении действий Украины и возможного нахождения украинских специалистов в рядах армии Израиля, политик заявил, что не обладает информацией о том, есть ли украинские специалисты в армии Израиля или нет.

По словам Комати, в «Хезболлах» считают Украину союзником Израиля, а Израиль — союзником Украины.

«Как мы знаем, Украина используется Европой в противостоянии с Россией для сдерживания российского продвижения, российской силы и политики России в Европе и в мире. Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной», — добавил Комати.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше