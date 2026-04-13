Норматив трат на льготные лекарства в России увеличили до 1,4 тысяч рублей

В России норматив финансовых затрат государства на лекарства для льготников увеличен до 1400,7 рублей в месяц на одного человека.
Об этом свидетельствует постановления правительства, передаёт ТАСС.
Согласно документу новый норматив будет применяться задним числом с 1 февраля 2026 года.
Речь идёт о государственной социальной помощи по обеспечению льготных категорий граждан медизделиями и лекарствами по рецептам врача, а также лечебным питанием для детей-инвалидов.
В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для исключения перебоев поставок лекарств в аптеки для льготных категорий граждан.
В марте правительство утвердило правила и критерии для формирования перечня стратегически важных лекарств.