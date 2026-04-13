«Хезболла» назвала абсурдом заявления Украины о помощи в борьбе с Ираном

Заявления Киева о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, отметил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати.

Заявления Киева о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, отметил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати.

По его словам, Украина не в состоянии помочь сама себе и не может защищать свой суверенитет.

«Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», — указал Комати.

При этом он добавил, что Украина используется Европой в противостоянии с Россией.

«Поэтому мы поддерживаем Россию в её противостоянии с Украиной», — подчеркнул Комати.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский — последний, от кого США нужна помощь на Ближнем Востоке.

В AntiDiplomatico между тем писали, что миссия Зеленского на Ближнем Востоке провалилась.

