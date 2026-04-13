В РФ начали серийное производство складного FPV-дрона с донаведением «Матрешка»

БПЛА располагается в специальном трубчатом контейнере, который поддерживает заряд аккумуляторов в оптимальном диапазоне, рассказали в Центре беспилотных систем и технологий.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Компания «Кравт» (Санкт-Петербург) запустила в серийное производство складной FPV-дрон «Матрешка», поставляемый в трубчатом контейнере. Об этом ТАСС сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

«Петербургская компания “Кравт” наладила серийный выпуск квадрокоптера “Матрешка”. Изделие выполнено в необычном форм-факторе (складные лучи), который позволяет располагать дрон в специальном трубчатом контейнере», — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что тубус поддерживает заряд аккумуляторов «Матрешки» в оптимальном диапазоне и при необходимости обеспечивает его подогрев. «Благодаря этому боец способен в короткий срок привести беспилотник в боеготовое состояние. Как считает разработчик, поставки “Матрешек” целесообразно осуществлять в виде пакетов с тубусом распределения питания от внешней сети. В каждом пакете может находиться до 29 контейнеров с дронами», — отметили в ЦБСТ.

В организации добавили, что данное решение обеспечивает повышенное удобство хранения и транспортировки беспилотников. «Также “Матрешка” имеет универсальный разъем, позволяющий оператору быстро установить необходимый модуль связи (в зависимости от радиообстановки и типа целей) или катушку с оптоволокном», — говорится в сообщении.

В ЦБСТ подчеркнули, что во многом похожий БПЛА недавно представила американская компания Vector. «Она разработала складной дрон с модульной архитектурой Hammer F1. Однако резидент ЦБСТ пошел несколько дальше, предложив компактную систему хранения и умного подогрева», — заявили в организации.

