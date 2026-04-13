Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск заявил, что власть в Венгрии захватила организация Сороса

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Илон Маск, комментируя прошедшие парламентские выборы в Венгрии, заявил, что власть в стране захватила организация финансиста Джорджа Сороса.

Источник: Reuters

«Организация Сороса захватила Венгрию», — написал он в X в ответ на утверждения сына финансиста — Алекса Сороса — о том, что венгерский народ вернул себе страну.

На прошедших 12 апреля выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия «Тиса», получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и филантроп. Создатель сети благотворительных организаций «Открытое общество» (признана нежелательной организацией в РФ), известных как Фонды Сороса (1979).

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше