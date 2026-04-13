Священник рассказал, как причащаться и молиться в Светлую неделю

Литургия — богослужение, в ходе которого, как верят православные христиане, хлеб и вино чудесным образом становятся Телом и Кровью Христовыми — Святыми дарами, их и дают людям (причащают их) во время богослужения. Таинство Евхаристии (Причащения) установлено самим Иисусом Христом во время тайной вечери — последней трапезы с апостолами. Литургию в храмах обычно проводят ежедневно. Перед причастием верующие держат так называемый литургический пост, также принято совершать особые молитвы из последования ко святому причащению.