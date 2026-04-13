TOI: ЦАХАЛ готовится возобновить конфликт с Ираном после «провала переговоров»

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апреля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к возобновлению боевых действий против Тегерана после «провала переговоров» между США и Ираном. На это указывает, как обратила внимание газета The Times of Israel, предположительно, скоординированная утечка информации со стороны израильских силовиков сразу трем крупнейшим телеканалам.
Так, 12-й канал сообщил, не указывая источников, что ЦАХАЛ не только «готовится к возобновлению конфликта с Ираном, но и к возможному внезапному нападению со стороны Ирана». Телерадиокомпания Kan, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны сообщила, что «Израиль заинтересован в возобновлении войны против Ирана» после того, как она «закончилась слишком рано и без достаточного давления на Иран по ядерной проблеме и баллистическим ракетам». В этом сообщении, как обращает внимание газета, указывалось, что после соответствующего решения президента США Дональда Трампа военные «путем ударов по энергетической инфраструктуре попытаются оказать давление на Иран, чтобы он отказался от своей ядерной программы».
В сообщении 13-го телеканала в свою очередь указывается, что начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир поручил военным готовиться к «немедленному возобновлению боевых действий».
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.