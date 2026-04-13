TOI: ЦАХАЛ готовится возобновить конфликт с Ираном после «провала переговоров»

Так, 12-й канал сообщил, не указывая источников, что ЦАХАЛ не только «готовится к возобновлению конфликта с Ираном, но и к возможному внезапному нападению со стороны Ирана». Телерадиокомпания Kan, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны сообщила, что «Израиль заинтересован в возобновлении войны против Ирана» после того, как она «закончилась слишком рано и без достаточного давления на Иран по ядерной проблеме и баллистическим ракетам». В этом сообщении, как обращает внимание газета, указывалось, что после соответствующего решения президента США Дональда Трампа военные «путем ударов по энергетической инфраструктуре попытаются оказать давление на Иран, чтобы он отказался от своей ядерной программы».