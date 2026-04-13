Москалькова получила около 600 просьб о переезде в Россию из-за репрессий на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в интервью ТАСС, что получила уже около 600 просьб от россиян и украинцев, желающих переехать в Россию из-за политических репрессий на Украине.
При этом она подчеркнула, что преследовать человека по политическим мотивам недопустимо.
Также омбудсмен сообщила, что постоянно ведёт диалог с украинской стороной и международными организациями по этому поводу.
Ранее Москалькова приехала на пограничный пункт белорусско-украинской границы, чтобы встретить там освобождённых из украинского плена жителей Курской области.