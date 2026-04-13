МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Франции следует стремиться к достижению многополярного мира и вступить в БРИКС, поскольку это позволит обеспечить баланс сил. Такое мнение высказал ТАСС внук президента Франции (1959−1969) генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
«Я считаю, что нужно смотреть дальше. Необходимо видеть и сосредотачиваться на всем том, что объединяет нас в новом демократическом балансе, в этом новом равновесии между народами. Франция должна опираться именно на многополярный мир, должна вступить в БРИКС, чтобы выстроить это новое равновесие», — сказал он в кулуарах «Мастерской управлениями событиями».
По словам де Голля, Франции также стоит полностью пересмотреть отношения с США из-за американской администрации, которая действует слишком непредсказуемо и агрессивно, пытаясь контролировать каждую страну.