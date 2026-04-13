Илон Маск заявил, что власть в Венгрии взяла организация Джорджа Сороса

Илон Маск прокомментировал публикацию Джорджа Сороса об итогах парламентских выборов в Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Организация, которую возглавляет венгерско-американский финансист Джордж Сорос*, взяла власть в Венгрии по итогам парламентских выборов, которые прошли в этой стране, заявил предприниматель из США Илон Маск.

Так глава компаний SpaceX и Tesla отреагировал на сообщение, оставленное этим миллиардером. В нём финансист прокомментировал результаты выборов, в рамках которых после подсчёта 98,79 процента голосов побеждает оппозиционная партия «Тиса». Сорос написал, что венгерский народ якобы «вернул себе свою страну».

«Организация Сороса взяла власть в Венгрии», — отметил Маск на своей странице в соцсети Х**.

Напомним, 7 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе рабочего визита в Будапешт заявил, что американские власти получили информацию о попытках украинских спецслужб вмешиваться в выборы в Соединённых Штатах и Венгрии.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations) признан в России нежелательной организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

