Илон Маск заявил, что власть в Венгрии взяла организация Джорджа Сороса

Организация, которую возглавляет венгерско-американский финансист Джордж Сорос*, взяла власть в Венгрии по итогам парламентских выборов, которые прошли в этой стране, заявил предприниматель из США Илон Маск.
Так глава компаний SpaceX и Tesla отреагировал на сообщение, оставленное этим миллиардером. В нём финансист прокомментировал результаты выборов, в рамках которых после подсчёта 98,79 процента голосов побеждает оппозиционная партия «Тиса». Сорос написал, что венгерский народ якобы «вернул себе свою страну».
«Организация Сороса взяла власть в Венгрии», — отметил Маск на своей странице в соцсети Х**.
Напомним, 7 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе рабочего визита в Будапешт заявил, что американские власти получили информацию о попытках украинских спецслужб вмешиваться в выборы в Соединённых Штатах и Венгрии.
