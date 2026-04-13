Швыдкой назвал процесс по делу археолога Бутягина политизированным

Швыдкой назвал польский процесс по делу Бутягина отвратительно политизированным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Процесс по делу арестованного в Польше археолога Александра Бутягина имеет отвратительный политизированный характер, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.

«Понятно, что украинцы хотят добиться его экстрадиции — для них это была бы очень важная политическая победа. Но мы работаем не на политическом поле, а в правовом, и в нем невиновность Бутягина очевидна. Эта история имеет отвратительно политизированный характер», — сказал Швыдкой.

Он подчеркнул, что из-за политизированности процесса этот вопрос требует большой юридической компетенции адвокатов, которые выступают на стороне Бутягина.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
