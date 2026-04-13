В МИД рассказали о резолюции России и Китая по Ближнему Востоку

Ранее РФ и КНР предложили СБ ООН рассмотреть альтернативный проект резолюции по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности.
«Вместе с китайскими партнерами анонсировали на упомянутом заседании альтернативный проект резолюции СБ ООН в пользу деэскалации и переговорных решений. С датой голосования будем определяться в зависимости от ситуации “на земле”, — сказал Логвинов.
Дипломат выразил надежду на то, что остальные члены Совбеза ООН поддержат инициативу Китая и России.
Во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, «который создал бы опасный прецедент для международного права».