В МИД рассказали о резолюции России и Китая по Ближнему Востоку

Во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, «который создал бы опасный прецедент для международного права».