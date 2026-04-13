Появились видео посадки летающего «Стратотанкера» США после удара Ирана

Ранее сообщалось, что Иран заявил об уничтожении ещё одного американского транспортного самолёта C-130. По данным Тегерана, воздушное судно участвовало в операции по спасению пилота сбитого истребителя F-15E. Представитель иранского командования Эбрахим Зольфагари также сообщил о ликвидации двух вертолётов Black Hawk.